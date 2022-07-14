Півзахисник Артуро Відаль оформив своє повернення до Південної Америки.

Чилієць став новачком Фламенго, інформує офіційний сайт клубу. Хавбек носитиме футболку з номером 32, деталі особистого контракту не повідомляються.

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Днями Відаль достроково розірвав угоду з Інтером і отримав статус вільного агента. У складі "нерадзуррі" 35-річний чилієць встиг провести 70 матчів та відзначитися 4 голами. Хавбек виступав у Європі 15 років, захищаючи кольори Байєра, Ювентуса, Баварії, Барси та Інтера.

Додамо, що в минулому сезоні Фламенго дійшов до фіналу Кубка Лібертадорес, де поступився Палмейрасу. Зараз "стерв'ятники" йдуть лише на 9 сходинці чемпіонату Бразилії.

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