Манчестер Юнайтед продовжує позбуватися футболістів, які не вхоять у плани Еріка Тен Хага.

Півзахисник Андреас Перейра продовжить кар'єру у Фулхемі, інформує офіційний сайт лондонців. Особистий контракт розрахований на 4 роки.

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Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що МЮ отримає за 26-річного хавбека 10 млн фунтів+3 млн бонусами. Попередній сезон Перейра провів у оренді за Фламенго, з яким дійшов до фінала Копа Лібертадорес. Бразильці не могли дозволити собі викуп півзахисника, а от Фулхем після повернення в АПЛ має достатній бюджет.

Нагадаємо, що лондонців також пов'язують з хавбеком Шахтаря Манором Соломоном і Андрієм Ярмоленком.

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