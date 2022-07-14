Полузащитник Артуро Видаль оформил свое возвращение в Южную Америку.

Чилиец стал новичком Фламенго, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек будет носить футболку с номером 32, детали личного контракта не сообщаются.

Манчестер Юнайтед продал финалиста Копа Либертадорес – новичок АПЛ заплатил 10 млн фунтов

На днях Видаль досрочно расторг соглашение с Интером и получил статус свободного агента. В составе "нерадзурри" 35-летний чилиец успел провести 70 матчей и отличиться 4 голами. Хавбек выступал в Европе 15 лет, защищая цвета Байера, Ювентуса, Баварии, Барсы и Интера.

Добавим, что в прошлом сезоне Фламенго дошел до финала Кубка Либертадорес, где уступил Палмейрасу. Сейчас "стервятники" идут всего на 9 строчке чемпионата Бразилии.

Коваленко, дублер Роналду та вчорашні лідери італійських грандів – символічна збірна провалів сезону Серії А