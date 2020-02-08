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Відаль має великі шанси опинитись в Інтері влітку – екс-зірка міланців Саморано анонсував гучний трансфер

10:04 10 Читать на русском
Відаль має великі шанси опинитись в Інтері влітку – екс-зірка міланців Саморано анонсував гучний трансфер
Артуро Відаль / Marca

Колишній гравець Інтера Іван Саморано переконаний, що Артуро Відаль стане гравцем "нерадзуррі" в літнє трансферне вікно.

"Якщо Санчес залишиться в Інтері, в червні у нього буде можливість зіграти з іншим чилійцем, який, швидше за все, прийде в цей клуб. Я з оптимізмом дивлюся на можливість побачити двох чилійців в Інтері. Мені надали надійну інформацію про цей трансфер.

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Ми всі знаємо, що Артуро Відаль означає для Конте. Безсумнівно, вони докладуть максимум зусиль влітку, щоб підписати його. Фанати будуть задоволені", – поділився Саморано в інтерв'ю Radio Cooperativa.

Зазначимо, що Відаль міг опинитись в Інтері ще взимку 2020 року, проте Барселона відмовилась відпускати гравця. До слова, Артуро провів 25 матчів у складі "блаугранас", відзначившись 6 голами та 2 асистами.

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Теги
Італія Барселона Барселона Трансфери Іван Саморано Трансфери Інтера Артуро Відаль Артуро Відаль Алексіс Санчес Алексіс Санчес Інтер Інтер
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