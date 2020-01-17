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Сетьєн переконує босів Барселони зберегти в команді Відаля

00:30 449 Читать на русском
Сетьєн переконує босів Барселони зберегти в команді Відаля
Артуро Відаль / Фото ФК Барселона

Новоспечений тренер Барси Кіке Сетьєн взявся наводити порядок у каталонському клубі.

Кіке Сетьєн хоче і надалі бачити в Барселоні Артуро Відаля, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, керівництво клубу хоче позбутись хавбека через судові позови, в яких Артуро звинуватив босів у невиплаті преміальних. Наставник не бачить у цьому причини, щоб виставляти гравця на трансфер.

В поточному сезоні Ла Ліги Відаль провів 15 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселони Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Артуро Відаль Артуро Відаль
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