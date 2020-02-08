Видаль имеет большие шансы оказаться в Интере летом – экс-звезда миланцев Саморано анонсировал громкий трансфер

Бывший игрок Интера Саморано убежден, что Артуро Видаль станет игроком "нерадзурри" во время летнего трансферного окна.

"Если Санчес останется в Интере, в июне у него будет возможность сыграть с другим чилийцем, который, скорее всего, придется в этот клуб. Я с оптимизмом смотрю на возможность увидеть двух чилийцев в Интере. Мне предоставили надежную информацию об этом трансфере.

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Мы все знаем, что Артуро Видаль значит для Конте. Несомненно, они приложат максимум усилий летом, чтобы подписать его. Фанаты будут довольны", – поделился Саморано в интервью Radio Cooperativa.

Отметим, что Видаль мог оказаться в Интере еще зимой 2020 года, однако Барселона отказалась отпускать игрока. К слову, Артуро провел 25 матчей в составе "блаугранас", отметившись 6 голами и 2 ассистами.

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