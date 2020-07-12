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Відаль: Барселона все ще залишається в перегонах за чемпіонством

12:08 - Читать на русском
Відаль: Барселона все ще залишається в перегонах за чемпіонством
Артуро Відаль / Marca

Півзахисник Барселони Артуро Відаль підбив підсумки матчу 36-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда (1:0).

 
Артуро Відаль 15’
15’ Артуро Відаль

"Нам просто потрібно виграти всі матчі, що залишилися. Решта не залежить від нас. Потрібно зробити те, що потрібно, і спостерігати, що зроблять інші команди навколо нас. У нас були моменти, які ми не використали. Нам потрібно додавати в русі вперед і використовувати свої моменти.

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Важливим є те, що нам вдалось взяти три очки. Ми знали, що доведеться працювати дуже старанно, і що не завжди буде виходити підтримувати ритм. Ми залишилися в гонці за титул. Це найголовніше", – наводить слова Відаля Goal.

Нагадаємо, Барселона мінімально обіграла Вальядолід (1:0) та зменшила відрив від Реала до одного очка, щоправда, мадридці мають гру в запасі.

Барселона скромно здолала Вальядолід і продовжила переслідування Реала

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Вальядолід - Барселона Артуро Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія
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