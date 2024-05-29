Олімпіакос у сезоні, що вже завершується, ризикує повторити теорему Тоттенхема. Ну, оту легендарну, про вершину. У чемпіонаті Греції пірейці фінішували третіми, а в півфіналі баскетбольної Євроліги програли Реалу – нехай потім і перемогли в матчі за бронзові медалі. Тепер у клубу залишається тільки футбольна Ліга конференцій.

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Навіть за мірилами цього турніру прорив греків став сенсацією. Слонами цьогорічної ЛК здавалися Лілль, Бетіс і, звісно ж, Астон Вілла – букмекери ставили мізерні коефіцієнти на тріумф підопічних Унаї Емері. Втім, іспанці відлетіли ще в 1/16 фіналу, французів вибили бірмінгемці, а потім фаворит нарвався на Олімпіакос. Шокуючі 4:2 в Англії доповнились впевненими 2:0 у Піреї.

Творцем успіху став Хосе Луїс Менділібар, який очолив команду в лютому й став четвертим тренером Олімпіакоса в сезоні. Всього рік тому він врятував Севілью від вильоту й виграв Лігу Європи, однак далі справи не пішли. Тренера звільнили вже у вересні 2023-го.

Менділібар не приховує своїх дещо ретроградних поглядів на футбол і ставить прагматичний стиль, який ідеально влаштовує борців за виживання – втім, для вирішення вищих завдань на тривалій дистанції його тактика не підходить. Унікальність Хосе Луїса полягає в тому, що жоден серйозний аналітик не наважиться назвати його команди колгоспними – на відміну від колективів пізнього Жозе Моурінью.

І це при тому, що вони завжди грають в 4-4-2, від контратак і з великою кількістю навісів. Крім того, його підопічні дають максимальну щільність у блоках і ведуть високоінтенсивний пресинг – а це вже досить складні матерії, які звичайний фізрук за місяць не поставить. А от Менділібару це вдається.

Успіхи андердогів люблять списувати на простішу сітку в плей-офф. Що ж, Олімпіакосу дійсно пощастило – греки пройшли Ференцварош у 1/16 фіналу (дві перемоги по 1:0), а потім влаштували шоу з Маккабі Т-А в 1/8 фіналу. Вдома пірейці зазнали розгрому (1:4), однак на виїзді вони перевели гру в овертайми й виграли з рахунком 6:1!

Далі сталися прохід Фенербахче в серії пенальті й сенсація з Астон Віллою. Чимось цей шлях нагадує історію Дніпра в Лізі Європи 2014/15 – до чвертьфіналу були рівні суперники, а потім андердог несподівано вибили найкращу команду в турнірі. Тільки Олімпіакос ще й познущався над нею.

Створити таку казочку грекам було б важко без сильних футболістів. Склад у пірейців дійсно пристойний – ви точно чули прізвища Йоветіча, Поденсе, Іборри, Везу, Желсона Мартінша чи Омара Річардса у топ-чемпіонатах. Крім того, за Олі бігають кілька грецьких збірників. При цьому головною зіркою став 30-річний Ель-Каабі, який забив 32 голи в 49 матчах сезону. Астон Віллі марокканець відвантажив п'ять.

На тлі казочки Менділібара якось загубилася історія Фіорентини, хоча шлях "фіалок" до фіналу теж був цікавим. Підопічні Вінченцо Італьяно виграли групу з Ференцварошом, Генком і Чукарічками, після чого ледь не згоріли в 1/8 фіналу – перша зустріч з Маккабі Х завершилась перемогою з рахунком 3:4, однак її вдалося вирвати на 5-й компенсованій після вилучення у складі ізраїльтян.

Вдома Фіорентина розписала нічию 1:1, після чого довелося помучитись з Вікторією Плзень – основний час обох матчів завершився без голів, але італійці забили двічі в екстратаймах у Флоренції. І знову було вилучення суперника. У півфіналі ж повторили схему з 1/8, тільки тепер постраждав Брюгге – 3:2 з переможним голом у компенсований час вдома, 1:1 на виїзді. Без вилучення у складі опонентів в переможному матчі теж не обійшлося.

Не можна сказати, що Фіорентина перемагала на класі. Це був чистий рандом, у якому "фіалкам" щастило трішки більше. Магії у футболі підопічних Вінченцо Італьяно не відчувається – і це разюче відрізняє нинішній фінал Ліги конференцій від торішнього.

Флорентійці тоді виглядали цікавіше навіть за іменами, хоча в цілому склад майже не змінився. Просто у фіналі-2023 можна було чіплятись за фігури Йоветіча чи Амрабата, а тепер замість них є Белотті з 2 голами у 24-х матчах. Нейтрального глядача цим не підкупити, але у "фіалок" теж немає інтересу до всього світу. Клуб близький до першого за 23 роки трофею, а в єврокубках Фіорентина не тріумфувала з 1961-го.

Кадрова ситуація

Травмовані: Соттіль (Фіорентина)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпіакос – Фіорентина

Олімпіакос: Цолакіс – Родіней, Рецос, Карму, Кіні – Шикіньйо, Хеззе, Іборра – Фортуніс, Ель-Каабі, Поденсе

Фіорентина: Терраччано – Додо, Раньєрі, Міленковіч, Бірагі – Бельтран, Артур Мело, Бонавентура – Гонсалес, Белотті, Куаме

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Навіть різноманітним суперкомп'ютерам важко визначити фаворита. У греків є невеличка перевага в місці проведення фіналу – матч пройде в Афінах, нехай і на стадіоні ворожого АЕКа. Пірей де-факто став частиною столиці Греції, а тут ще й можна виграти перший євротрофей в історії.

Але то таке. Більше значення має якість гри. В цьому плані особливо впадає у вічі невиразна оборона обох колективів. У останніх 10 матчах пірейці пропускали по 2+ голів чотири рази, а флорентійці – п'ять. Втім, в ідейному та організаційному плані Олі виглядає переконливіше завдяки цілісній системі Хосе Луїса Менділібара.

У атаці обидва фіналісти виявляють куражність, тож можна очікувати на велику кількість голів. ТБ 2,5 команди повинні пробити, та і овертайми цілком ймовірні. На все інше краще не ставити – суперники рівні.

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