Мессі встановив черговий унікальний рекорд Прімери та повторив досягнення століття екс-одноклубника

Під магічним тиском нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі не встояв черговий рекорд місцевого чемпіонату.

Аргентинець у першому таймі матчу 36-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда оформив асист на Відаля, який став 20-м у сезоні 2019/20, повідомляє Squawka Football.

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Результативна дія Мессі дозволила йому підкорити неймовірне досягнення. Нападник "блаугранас" став першим гравцем в історії Прімери, який зумів оформив 20 і більше голів та 20 і більше асистів упродовж одного сезону. Наразі в активі Мессі 22 забиті м'ячі та 20 результативних передач (31 поєдинок).

До слова, в XXI столітті лише один виконавець у топ-5 ліг Європи може похвалитися подібним досягненням. У сезоні 2002/03 форвард лондонського Арсенала Тьєррі Анрі забив 24 голи та оформив 20 асистів в АПЛ.

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Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season.



Cue the fireworks. pic.twitter.com/V3Slkyjf7f — Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020