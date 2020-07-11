Барселона скромно здолала Вальядолід і продовжила переслідування Реала

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Барселона мінімально переграла Вальядолід у гостях. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Блаугранас" взялися за справу з перших хвилин і могли відкрити рахунок уже в дебюті. Це Семеду прострілив із правого флангу, але з ударом Пуча впорався кіпер господарів.

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Масіп ще кілька разів зіграв надійно під час стандартів, але був безсилим на 15-й хвилині. Після затяжної атаки каталонців м'яч опинився у Мессі перед штрафним Вальядоліда, а аргентинець чудовим пасом створив момент для Відаля – Артуро потужним ударом від стійки відкрив рахунок.

Тут же подвоїти перевагу Барси був зобов'язаний Грізманн, але банально не влучив по м'ячу після чергового небезпечного прострілу Семеду. Вальядолід відповів моментом Гвардіоли, та м'яч просвистів поруч зі стійкою. Невдовзі ще раз власну активність проявив Семеду – цього разу португалець узяв ініціативу на себе, увірвався до карної зони суперника й бив у ближній кут, але Масіп не дрімав.

А ось під завісу тайму лише відважність тер Штегена врятувала Барселону після трохи курйозного удару Кіке, який скористався помилкою Лангле. У відповідь Мессі спробував покарати Вальядолід дальнім ударом, однак м'яч зачепив оборонця і вийшов на кутовий.

Старт другої половини гри взагалі пройшов під диктовку Вальядоліда. Господарі буквально затиснули Барсу (!) на гостьовій половині поля і почали бомбардувати власними моментами. Зокрема, небезпечно бив Унал, трохи забракло влучності Кіке після скидки з флангу, а на 61-й хвилині вже тер Штеген продемонстрував дива реакції після класного удару головою того ж Унала (німець витягнув мертвий м'яч із самісінького кута).

"Блаугранас" поступово відтіснили опонента від власних володінь, але особливого завзяття в атаці не продемонстрували. Хіба що Мессі нагадав про себе ще одним дальнім пострілом, проте Масіп був готовий до удару аргентинця під перекладину.

Фінальні хвилини матчу обернулися штурмом у виконанні Вальядоліда. Однак, реалізувати бодай один із епізодів на власну користь "пусела" так і не змогла. Як наслідок, мінімальна перемога Барселони, що продовжує чемпіонські перегони з Реалом. Каталонці тепер мають в активі 79 очок, мадридці – 80 і матч у запасі.

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