Видаль: Барселона все еще остается в гонке за чемпионство

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль подвел итоги матча 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида (1:0).

"Нам просто нужно выиграть все оставшиеся матчи. Остальное не зависит от нас. Нужно сделать то, что нужно, и наблюдать, что сделают другие команды вокруг нас. У нас были моменты, которые мы не использовали. Нам нужно добавлять в движении вперед и использовать свои моменты.

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Важно то, что нам удалось взять три очка. Мы знали, что придется работать очень усердно, и не всегда будет получаться поддерживать ритм. Мы остались в гонке за титул. Это самое главное", – приводит слова Видаля Goal.

Напомним, Барселона минимально обыграла Вальядолид (1:0) и уменьшила отрыв от Реала до одного очка, правда, мадридцы имеют игру в запасе.

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала