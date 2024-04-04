Грецька Суперліга, 29 тур

Панатінаїкос – АЕК – 2:1

Голи: Бакасетас, 32, Йоаннідіс, 34 – Віда, 5

АЕК до звітного туру був лідером турнірної таблиці, але поразка дозволила ПАОКу піднятися на перше місце. Хоча починалося все непогано. Вже на п'ятій хвилині Домагой Віда відправив м'яч у сітку після низки рикошетів.

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Панатінаїкос ще до перерви не просто відігрався, а й вийшов уперед. Додамо, що у складі господарів повний матч відіграв колишній вінгер Шахтаря Бернард, а екс-динамівець Беньямін Вербіч провів на полі понад годину.