Віда забив курйозний гол, але його команда віддала лідерство, програвши екс-зіркам Динамо і Шахтаря
Панатінаїкос обіграв АЕК (2:1) в рамках 29-го туру чемпіонату Греції. Домагой Віда забив гол.
Грецька Суперліга, 29 тур
Панатінаїкос – АЕК – 2:1
Голи: Бакасетас, 32, Йоаннідіс, 34 – Віда, 5
АЕК до звітного туру був лідером турнірної таблиці, але поразка дозволила ПАОКу піднятися на перше місце. Хоча починалося все непогано. Вже на п'ятій хвилині Домагой Віда відправив м'яч у сітку після низки рикошетів.
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Панатінаїкос ще до перерви не просто відігрався, а й вийшов уперед. Додамо, що у складі господарів повний матч відіграв колишній вінгер Шахтаря Бернард, а екс-динамівець Беньямін Вербіч провів на полі понад годину.