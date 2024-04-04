Греческая Суперлига, 29 тур

Панатинаикос – АЕК – 2:1

Голы: Бакасетас, 32, Йоаннидис, 34 – Вида, 5

АЕК до отчетного тура был лидером турнирной таблицы, но поражение позволило ПАОКу подняться на первое место. Хотя начиналось все неплохо. Уже на пятой минуте Домагой Вида отправил мяч в сетку после череды рикошетов.

Экс-звезды УПЛ устроили голевую перестрелку в Греции – трансферный рекордсмен Шахтера оформил дубль, но не спас

Панатинаикос еще до перерыва не просто отыгрался, но и вышел вперед. Добавим, что в составе хозяев полный матч отыграл бывший вингер Шахтера Бернард, а экс-динамовец Беньямин Вербич провел на поле более часа.