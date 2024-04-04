Вида забил курьезный гол, но его команда отдала лидерство, проиграв экс-звездам Динамо и Шахтера
10:02 - Читати українською
Панатинаикос обыграл АЕК (2:1) в рамках 29-го тура чемпионата Греции. Домагой Вида забил гол.
Греческая Суперлига, 29 тур
Панатинаикос – АЕК – 2:1
Голы: Бакасетас, 32, Йоаннидис, 34 – Вида, 5
АЕК до отчетного тура был лидером турнирной таблицы, но поражение позволило ПАОКу подняться на первое место. Хотя начиналось все неплохо. Уже на пятой минуте Домагой Вида отправил мяч в сетку после череды рикошетов.
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Панатинаикос еще до перерыва не просто отыгрался, но и вышел вперед. Добавим, что в составе хозяев полный матч отыграл бывший вингер Шахтера Бернард, а экс-динамовец Беньямин Вербич провел на поле более часа.
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