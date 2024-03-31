Панатінаїкос програв ПАОКу в 28-му турі чемпіонату Греції. Рахунок і огляд матчу за участю екс-зірок УПЛ читайте на "Футбол 24".

Греція. Чемпіонська група, 28 тур

Панатінаїкос – ПАОК – 2:3

Голи: Бернард, 29, 90+3 – Десподов, 2, Льямас, 37, Шваб, 89 (пен)

Вилучення: Паласіос, 88 (Панатінаїкос)

Битва грецьких грандів змусила поностальгувати за праймовою УПЛ. У стартовому складі Панатінаїкоса вийшов Бернард, який оформив дубль. Весь матч у запасі господарів провів Беньямін Вербіч. Кольори ПАОКА на полі захищали Тайсон і Томаш Кендзьора. Колишні представники Динамо та Шахтаря отримали по жовтій картці.

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Вже в дебюті Десподов вивів гостей уперед. Бернард відновив рівновагу, класно пробивши з льоту. ПАОК відповів ще двома голами після перерви. Підопічних Фатіха Теріма вистачило лише на гол престижу, автором якого став трансферний рекордсмен Шахтаря (25 млн євро).

ПАОК вирвався в лідери чемпіонської групи. У команди Развана Луческу 63 очки. АЕК має гру в запасі та набрав 62 бали. Панатінаїкос замикає топ-3 – 59 балів. У Олімпіакоса 57.