Екс-зірки УПЛ влаштували гольову перестрілку в Греції – трансферний рекордсмен Шахтаря оформив дубль, але не врятував
Греція. Чемпіонська група, 28 тур
Панатінаїкос – ПАОК – 2:3
Голи: Бернард, 29, 90+3 – Десподов, 2, Льямас, 37, Шваб, 89 (пен)
Вилучення: Паласіос, 88 (Панатінаїкос)
Битва грецьких грандів змусила поностальгувати за праймовою УПЛ. У стартовому складі Панатінаїкоса вийшов Бернард, який оформив дубль. Весь матч у запасі господарів провів Беньямін Вербіч. Кольори ПАОКА на полі захищали Тайсон і Томаш Кендзьора. Колишні представники Динамо та Шахтаря отримали по жовтій картці.
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Вже в дебюті Десподов вивів гостей уперед. Бернард відновив рівновагу, класно пробивши з льоту. ПАОК відповів ще двома голами після перерви. Підопічних Фатіха Теріма вистачило лише на гол престижу, автором якого став трансферний рекордсмен Шахтаря (25 млн євро).
ПАОК вирвався в лідери чемпіонської групи. У команди Развана Луческу 63 очки. АЕК має гру в запасі та набрав 62 бали. Панатінаїкос замикає топ-3 – 59 балів. У Олімпіакоса 57.