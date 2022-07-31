33-річний центральний оборонець на правах вільного агента офіційно став гравцем АЕКа, інформує пресслужба клубу.

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Віда вже пройшов медичне обстеження в Афінах, відвідав Олімпійський стадіон і, головне, підписав контракт з греками. Угода розрахована на два сезони. За інформацією преси, Домагой став найбільш високооплачуваним гравцем АЕКа – 1,9 млн євро.

Зауважимо, серед претендентів на колишнього гравця Динамо та Бешикташа називали також Монцу, Наполі та Марсель. Раніше за український клуб Віда провів 160 матчів (5 років), а за турецький – 163 поєдинки (4,5 сезони).

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