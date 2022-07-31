33-летний центральный защитник на правах свободного агента официально стал игроком АЕКа, сообщает пресс- служба клуба.

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Вида уже прошел медицинское обследование в Афинах, посетил Олимпийский стадион и, главное, подписал контракт с греками. Соглашение рассчитано на два сезона. По информации прессы, Домагой стал самым высокооплачиваемым игроком АЕКа – 1,9 млн евро.

Среди претендентов на бывшего игрока Динамо и Бешикташа называли также Монцу, Наполи и Марсель. Ранее Вида провел за украинский клуб 160 матчей (5 лет), а за турецкий – 163 поединка (4,5 сезона).

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