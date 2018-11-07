Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого ван дер Ваарта

Золотий хлопчик Рафа ван дер Ваарт – циганський барон нідерландського футболу. Півзахисник, який кочував світом і не реалізував свого таланту сповна, хоча й забив понад 170 голів. Днями він завершив свою кар'єру.

Талант, якому позаздрив би Роналду

Він спокійно міг би бодай раз підняти над головою "Золотий м'яч". Ван дер Ваарт обмежився лише схожим призом на рівні футболістів до 21 року, обійшовши тоді майбутніх легенд Манчестер Юнайтед... Кріштіану Роналду та Вейна Руні. Golden Boy-2003, який проходив шлях від таланту майбутнього, гравця року до звання найбільшого європейського таланту.

Ібрагімовіч: За Моурінью я віддав би життя, а балачки Гвардіоли – це лайно

Коли Златан Ібрагімовіч вперше спробував легіонерської долі, перебравшись в Амстердам, Рафа уже сяяв і був №1 в Аяксі, де 18-річним лідером і навіть команди нікого давно не здивуєш. Двоє молодих хлопців, які озвучують бажання стати найкращим на планеті? Двоє гравців ромського походження (у шведа по материнській лінії, у нідерландця – по татовій)? Це не могло добре закінчитись...

Златан Ібрагімовіч. Він їм таки показав

Уже пізніше ван дер Ваарт порівнював себе з Кріштіану: "Роналду – феноменальний, я був вражений його атлетизмом і формою під час тренувань. Проте в мене краща техніка. Кріштіану – відмінний професіонал, який завжди перший приходить і останній покидає тренування. Та я не зміг би з ним дружити, бо він надто нудний".

Рафа, відзначав, яку велику кар'єру зробив португалець. З нотками заздрості в голосі, адже на його місці він бачив себе. Справедливо, адже тільки подивіться, які голи він забивав! Такі маестро заражають людей любов'ю до гри №1.

Rafael van der Vaart announces his immediate retirement from professional football. Here’s the goal that made him one of my childhood heroes. pic.twitter.com/lfK5EXhLdQ — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) 4 листопада 2018 р.

"Я тобі ноги переламаю"

Першим в історії він отримав нагороду для найкращого молодого гравця Європи. Акції Рафаеля росли з кожним днем, але для декого в роздягальні кумиром публіки № 1 мав бути інший. Цей дехто вирішив показати свою силу за першої нагоди. Швеція приймала Нідерланди, і Златан грубо врізав по ногах Рафи в момент, коли суперник ледь не відібрав м'яч. Для останнього матч завершився. "Він здатен на такі речі, знаю, що навмисне це зробив. Це просто недоумкувата людина". Нога нідерландця в момент атаки шведського каратиста викривилась так, що страшно було дивитись. Порвались зв'язки.

Епізод, звісно, не було вичерпано. Якщо ви подумали, що хтось із них попросив вибачення, то дарма. "Якщо я ще раз побачу від тебе у пресі такі дурниці, то поламаю тобі обидві ноги та відірву твою довбану голову". Такими словами завершилась внутрішня зустріч в Аяксі, під час якої практично всі були проти Златана. Затьмарити самого Ібру – це було дуже сміливо. Ван дер Ваарт вважав, що все це через ревнощі, але він і сам був дуже ревнивим. Бійку в підтрибунному приміщенні так і не змогли компенсувати нічим – хоча навіть в один готельний номер намагались заселяти заради примирення.

Велике кохання вплинуло на дивне кар'єрне рішення

Боротьба з Іброю завершилась відходом обох гравців. Швед першим пішов у Ювентус, нідерландець, який став фаворитом публіки і керівництва, через рік зміцнив лави Гамбурга. Великий і впливовий Йохан Кройф, з яким Рафу порівнювали за ігровою манерою, розкритикував цей перехід. Ван дер Ваартом і справді цікавились значно крутіші клуби. Той же Ліверпуль, наприклад. Сам гравець теж спочатку був не у захваті від пропозиції, але відвідав "феноменальний стадіон", поспілкувався з амбітними клубними босами і змінив думку.

Ще в Нідерландах він познайомився зі звабливою моделькою Сільвією Мейс. Разом подружжя переїхало підкорювати простори Бундесліги. Дама стала героїнею німецької преси (зокрема, й журналів для дорослих, подейкували про зйомки в еротичних фільмах) з перших днів і не сходить з її шпальт, бува, й досить. Що б там ван дер Ваарт не казав, але саме тодішня кохана намовила його перебратись туди, куди йому не радив легенда №1 "помаранчевого" футболу. Сільвія отримала пропозицію стати журі одного з популярних шоу, і відмовити їй він не зумів.

Rafael van der #Vaart via Twitter



On this day in 2005 I scored my first #Bundesliga goal. One of the best memories from my time at die Rothosen. Viel Erfolg diese Saison #HSV! #nurderHSV pic.twitter.com/wtsYsJ1czS — HSV Die Raute Im Herzen (@HsvRautenherz) 13 серпня 2018 р.

Масштаб популярності пари можна було порівнювати хіба що із тим, що був у сім'ї Бекхемів. Однак, щоб зробити кілька кроків уперед, Рафа повинен був покинути Німеччину. Він став капітаном Гамбурга (команда не програла жодного матчу з ним в основі в перший сезон), провідним гравцем Бундесліги та переріс цей рівень. Від королівських пропозицій з Мадрида не відмовляються, тим паче, коли твоя команда опускається до рівня борців за виживання. Стався перший розкол, адже дружина не хотіла покидати насиджене містечко, де мала популярність, статус, багато роботи.

Неоднозначна помаранчева революція Реала

Це був славетний час для футболу Нідерландів. Ван Ністельрой, Снейдер, Роббен і він грали за Реал Мадрид, десь поруч ще були Хунтелар і Дренте. Однак це не був золотий час для "бланкос", особливо в Лізі чемпіонів. Фанати жартували: ще трохи, і клубні кольори можна буде змінювати на помаранчеві. Бернабеу не довго витримував це. Помаранчева революція імені Рамона Кальдерона швидко змінилась новою галактичною ерою Флорентіно Переса. А з нею усе, що нагадувало попередників, відходило в небуття. Провал "апельсинових" символізували цифри: вони приходили в Мадрид за 123 мільйони євро, а їхній продаж приніс лише 63.

Un día como hoy, pero de 2008, Rafa Van Der Vaart hizo un triplete maravilloso para el Real Madrid con un segundo gol de escándalo. pic.twitter.com/iNP1ZHzWX2 — Nicolás Difiori (@nico_difiori) 24 вересня 2018 р.

Президент Реала вирішив розпрощатись з нідерландським земляцтвом. Утім хлопець, який встиг оформити класний хет-трик у ворота Спортінга, затримався ще порівняно надовго. Як виявилось дарма. Обмежувався другорядною роллю навіть серед гравців запасу, а чого вартий тільки вихід на заміну в домашньому матчі проти Барси, після якого команда Гвардіоли забила ще двічі та оформила "королівське" приниження 2:6.

З іншого боку Рафа зміг себе показати і на початку нової галактичної ери, коли прийшли Кака, Роналду і Бензема. Поруч з цими зірками Ван дер Ваарт закохав у себе фанатські серця, коли асистом і переможним голом доклався до епічного камбеку за 30 хвилин з 0:2 на 3:2 у грі проти Севільї. За 73 матчі він забив за Реал 12 голів і віддав 11 гольових пасів. Як для гравця резерву, ще дуже непогано. Він заслужив цей шанс на відродження Далі був дивовижний Чемпіонат світу в ПАР, Лондон, тренер, як батько, і співпраця в АПЛ... з майбутніми зірками Мадрида.

Рак грудей як страшна звістка

Та ще перед відходом з Реала у сім'ї трапилась біда. Сільвії діагностували рак грудей. Уся ця ситуація забирала чимало сил і енергії. Вони пройшли випробування разом. Мейс допомогли мадридські лікарі, хірургічне втручання та хіміотерапія. Проте в стосунках настав певний злам. Вона була така щаслива, коли після Лондона вони повернулись, якби ж знала, чим усе це завершиться... На новорічній вечірці у півзахисника втілився "боксер". Він так штовхнув дружину, що та відлетіла метрів на 10. Попри все вони постарались розійтись мирно. Заради дітей. А ван дер Ваарт свої бутси кохання так і не закинув подалі.

Роман з найкращою подругою екс-дружини – вона була колишньою його партнера

Зате Рафа закрутив любовну історію із на 5 років старшою Сабією Буларуз. Вона пішла від захисника, з яким той грав у Гамбургу та збірній Нідерландів. Халід Буларуз зустрівся із земляком під час його дебютного пришестя в Бундеслізі. Почуття в нової парочки спалахнули, але ненадовго. Може, ван дер Ваарт просто хотів зробити боляче своїй колишній дружині, яка, кружляли чутки, зрадила йому з пілотом літаків? А Сільвія Мейс продовжила свою успішну кар'єру в шоу-бізнесі, ставши ще й бізнесвумен, яка рекламує власну лінію еротичної білизни.

Ван дер Ваарт закохався у найкращу подругу дружини. ФОТО

За крок до золота ЧС-2010

Ван дер Ваарт починав турнір основним, незважаючи на проблеми в Реалі. Він допоміг команді ван Марвейка у кваліфікації та навіть був другим капітаном, однак після того, як привіз пенальті на груповому етапі, перейшов у статус запасного. Тим паче, що відновився Роббен. У фіналі проти Іспанії він вийшов замість Де Йонга, отримав капітанську пов'язку, але саме з ним на полі Нідерланди пропустили вирішальний гол в овертаймі.

"На Євро-2008 ми грали дуже красиво (перемоги 3:0 і 4:1 над Італією і Францією – це було дійсно круто), але не змогли виграти турнір, як очікували (на заваді стало сенсаційне фіаско від росіян у чвертьфіналі). Під час ЧС-2010 все було більш-менш навпаки. Ми не грали настільки вражаюче, але почувались так, ніби ніхто не може нас побити. Це було, мабуть найкраще почуття, яке може виникнути в команди на великому турнірі".

Від "це було найкраще, що трапилось зі мною" до найтупішого рішення

Модріч і Бейл тоді сяяли ще в Тоттенхемі, але ван дер Ваарт не відставав. Він перейшов туди в останні години трансферного вікна. Моурінью чесно сказав: "Ти не можеш претендувати на основу". Рафа уже звик до своєї ролі в Реалі, тож вирішив залишитись ще на сезон. Раптово його юрист запропонував перехід у лондонський клуб. Нідерландець так напружено думав над своїм рішенням, що аж задрімав. Зі сну його вивів телефонний дзвінок. Команда "давай вирішуй" була чіткою, як ніколи. На годиннику 17:40. Рафа подумав ще 2 секунди і випалив: "А давай!". В умовах цейтноту він поклався на чистої води інтуїцію. І та не підвела.

Наступні 2 роки під крилом Харрі Реднаппа він почувався, немов удома. Команда навіть взяла небачену раніше вершину – чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Це був магічний дядько. Він поєднував у собі роль батька і людини, жорсткої, як камінь. Такий дуже олд-скульний тренер. Харрі міг сказати, тримаючи папірець з гравцями основи: "Просто відайте м'яч на Луку, а той має спробувати знайти пасом Рафу, і ми переможемо". Або після доброї першої половини похвалити гравця у дусі: "Чорт забирай, Рафа, який гравець!" Заради такого тренера ти біжиш значно швидше".

Former Tottenham Hotspur midfielder Rafael van der Vaart has announced his retirement from professional football and brings to an end a wonderful career.



Thanks from all us here at the @LastWordOnSpurs for so many memories @RafVDVaart



#THFC #COYSpic.twitter.com/70slJEGTTB — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) 5 листопада 2018 р.

Ван дер Ваарт справді почав так літати, що одного разу після переможного гола у ворота Астон Вілли побіг у кут поля до фанатів і поцілував даму, якій на вигляд було років 80. Покинути Тоттенхем через непорозуміння з новим тренером було "найтупішим рішенням, яке будь-коли спадало мені на думку". Проте й найуспішніший період "шпор" з Рафою у складі не отримав щасливого кінця. Команда серйозно сподівалась на титул чемпіонів, у матчі проти Ман Сіті Бейл міг забивати і скорочувати відрив до 2-х очок. Забив не він, а Балотеллі – гол з пенальті на смертельні 8 балів відриву. Так було постійно і в кар'єрі ван дер Ваарта – гучне падіння за крок до чогось грандіозного.

Обіцянка дідусю і презентація в Іспанії з бабусею

Новий період у Гамбургу став більше боротьбою за виживання, ніж за єврокубки. Навіть порівняно з першим приходом у Бундеслігу це був значно нижчий рівень, а після успішних виступів в АПЛ і поготів. Після цього була спроба відродження в Бетісі. По суті єдине, чим запам'ятався, цей період, скандали і фото з бабусею на презентації у севільському клубі. Десятки на чистих м'ячах в цій команді були не потрібні – бійці, бігунки та інші дроворуби значно більше ставали в пригоді Пепе Мелю, коли потрібно було боротись за місце під сонцем в іспанській еліті.

Крім цього, і сам Рафа не дуже викладався на полі – про нього чули все більше за межами футболу. Заборонили носити улюблені червоні бутси, які асоціювались з ворожою Бетісу Севільєю. Взамін "огірочки" погодились платити його додаткові 115 тисяч євро на місяць! Космічна сума для простого клубу. За такі гроші можна й неслабо погуляти, егеж. Де? Безумовно, в нічних клубах. Фото, де ван дер Ваарт значно гірше тримається на ногах, ніж його друзі, облітали іспанську пресу. Він обіцяв своєму дідусеві завершити кар'єру в іспанському Кадісі. Звідти родом його мати Рафаела. Не вийшло, адже він не хотів зменшити свої фінансові апетити і відмовлятись від веселого життя.

Невесела розв'язка у компанії українця, який був кращим

Нарешті його занесло в Данію. Період у Мітьюланді не назвеш успішним, але 2 голи він встиг забити. Своєю магічною лівою він досі здатен творити шедеври на рівному місці. Ще під час гри за Бетіс у нього з'явилась нова постійна супутниця. Нідерландська гандболістка Еставана Полман перевершила Рафу за популярністю. Заради неї пішов на зменшення зарплатні в 10 разів. Жінки завжди були його найкращою мотивацією!

Яковенко зробив покер за Есб'єрг в Кубку Данії

В Есб'єргу, де кохана захищає кольори жіночої команди з гандболу, він награв на пару матчів і почав тренуватись з дублем, де встиг відзначитися голом. Причина? Його фізичний рівень був настільки жахливим, що йому довелось виправляти ситуацію з молодіжкою. Протягом місяця. Той же 25-річний український форвард Юрій Яковенко виглядав значно крутіше: 4 голи у Кубку, 2 – в чемпіонаті Данії, ще 1 – у дублі. Хоча останнім часом і наш гравець виходить максимум на заміну.

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Гравець, який не любив тренерів – екс-наставник Дніпра серед них

"Я тепер розумію, що проявив неповагу до тренера Кумана, коли той сказав мені вийти на лівий фланг, а я попросив не випускати мене". Ще з часів Аякса Рафа знав усе краще за своїх наставників. Важко назвати хоча б кількох тренерів, з якими він би не конфліктував. Про екс-наставника Дніпра Хуанде Рамоса взагалі каже так: "Між нами не було хімії, він зовсім не мій улюблений тренер у світі. Стиль його гри в Мадриді – це не те, з чим у мене асоціюється Реал. І це не дуже підходило до моєї ігрової моделі".

Нинішнього керманича Вест Хема Мануеля Пеллегріні його земляки довели до фрази: "Нідерландці мені не потрібні". А Рафі тодішній ентренадор Реала сказав: "Ти лише 5-й мій вибір у списку гравців". Після Гуті, Кака, Рауля і навіть Гранеро. Нідерландця позбавили ігрового номеру, він тренувався окремо від усіх і повернувся тільки після закриття трансферного вікна.

"Я не міг повірити, коли цей, як там його звати, сказав, що не бачить мене важливим гравцем. І це після двох чудових років у Тоттенхемі", – а так він говорив про Андре Віллаш-Боаша, якого на Вайт Харт Лейн хотіли бачити новим Моурінью. Португалець придбав Гілфі Сігурдссона і відверто сказав гравцю, який рвав Арсенал у дербі: "Він буде моїм новим №10".

Епілог

Він виростав у парку, де люди жили лише у трейлерах. Мандрівний і мобільний спосіб життя в його крові з дитинства. Так і в його кар'єрі. "Це не було пов'язано з бідністю, ми весело проводили час у великому тісному колі. Підписавши перший контракт з Аяксом, купив батьком будиночок. Та деякі члени родини залишились там жити, і я досі навідуюсь до них". У цьому весь він. Унікальний футболіст з власною небанальною історією. Не без гріха (йому б більше бажання, роботи над собою і професіоналізму), але не нам його судити.

Нині ван дер Ваарт заспокоївся і почав нове життя. Сімейний чоловік. У нього за 2 роки стосунків з Полман встигла народитись ще одна дитина. Разом з малям Рафа ходить на її гандбол та відривається у все рідші моменти для цього. Вони виглядають щасливим подружжям, і нехай так залишається. Може, якби він жив у попередні часи, де плеймейкерів більше цінують за їхню техніку та магію, ніж змушують вмирати на полі, відпрацьовуючи в захисті, досягнув би більших висот. Та як би там не було, дякуємо за все, Рафо!