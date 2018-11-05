Ван дер Ваарт оголосив про завершення кар'єри – зворушливе прощання

Легендарний півзахисник Рафаель ван дер Ваарт вирішив повісити бутси на цвях.

"Я змушений зупинитися. Я тут не для того, щоб відновлюватися від травм, а щоб грати в футбол.

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Я б хотів стати футбольним дідусем, але цього не буде. Я можу тільки подякувати за всі ті роки, коли я міг грати в футбол, всім тим гравцям, співробітникам, шанувальникам Аякса, Гамбурга, Тоттенхема і Реала. Від цих моментів у мене залишилися лише теплі почуття. Це був чудовий час.

Я вигравав трофеї та брав участь у вирішальних матчах як в клубах, так і в збірній, вигравав призи як командні, так і індивідуальні. Грав з найкращими гравцями на найкращих стадіонах. Коли я був хлопчиком, я і мріяти про таке не міг", – цитує ван дер Ваарта Telegraaf.

Варто відзначити, Рафаель провів 109 матчів за збірну Нідерландів, забивши в них 25 м'ячів.

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