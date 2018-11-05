toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Ван дер Ваарт оголосив про завершення кар'єри – зворушливе прощання

12:40 864 Читать на русском
Ван дер Ваарт оголосив про завершення кар'єри – зворушливе прощання
Рафаель ван дер Ваарт / Фото PA Sport

Легендарний півзахисник Рафаель ван дер Ваарт вирішив повісити бутси на цвях.

"Я змушений зупинитися. Я тут не для того, щоб відновлюватися від травм, а щоб грати в футбол.

Грізманн повідомив, де хоче завершити кар'єру

Я б хотів стати футбольним дідусем, але цього не буде. Я можу тільки подякувати за всі ті роки, коли я міг грати в футбол, всім тим гравцям, співробітникам, шанувальникам Аякса, Гамбурга, Тоттенхема і Реала. Від цих моментів у мене залишилися лише теплі почуття. Це був чудовий час.

Я вигравав трофеї та брав участь у вирішальних матчах як в клубах, так і в збірній, вигравав призи як командні, так і індивідуальні. Грав з найкращими гравцями на найкращих стадіонах. Коли я був хлопчиком, я і мріяти про таке не міг", – цитує ван дер Ваарта Telegraaf.

Варто відзначити, Рафаель провів 109 матчів за збірну Нідерландів, забивши в них 25 м'ячів.

"Фергюсон був маестро в одному": легенда МЮ Ерік Кантона і його відверта історія про життя, війни і межу смерті

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт Тоттенхем Тоттенхем Гамбург Гамбург Нідерланди Нідерланди Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
0
хв
Хаддерсфілд
22:00
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук