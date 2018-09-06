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Яковенко зробив покер за Есб'єрг в Кубку Данії

5 вересня 22:55 452 Читать на русском
Яковенко зробив покер за Есб'єрг в Кубку Данії
Юрій Яковенко / соцмережі

Українець Юрій Яковенко забив 4 м'ячі у матчі Кубка Данії та допоміг своїй команді пройти у наступний раунд змагань.

Данський Есб'єрг сьогодні зіграв матч 1/32 Кубка Данії, в якому команда Яковенка вдома приймала команду Херсхольм. Господарі познущались над гостями, обігравши їх з рахунком 11:1.

Юрій Яковенко забив дебютний гол у чемпіонаті Данії, який став переможним для Есб'єрга

У складі Есб'єрга забив чотири м'ячі Юрій Яковенко. Українець встиг оформити хет-трик вже до перерви, а у другій половині зустрічі ще раз записав своє ім'я на табло. Відзначимо, Яковенко був замінений на 69-й хвилині матчу.

Нагадаємо, в чемпіонаті Данії Яковенко зіграв за Есб'єрг 7 матчів та забив 1 гол.

До слова, Юрій перейшов у Есб'єрг влітку 2017 року, підписавши контракт терміном на один рік.

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Теги
Світ Олександр Яковенко Олександр Яковенко Есб'єрг Есб'єрг Українці за кордоном
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