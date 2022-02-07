"Було багато хороших комбінацій, особливо у другому таймі. Але, на жаль, ми не доводили багато з них до ударів. У цьому плані треба додавати. У перерві ми скоригували гру, бо, справді, були і вдалі комбінації, і підходи до воріт, але наші гравці трохи перегравали.

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Ми в перерві вказали гравцям на те, що мало ударів. Хлопці, мабуть, хотіли зіграти видовищно. Але не завжди це виходить. Але ми все ж перемогли, причому забили гол після красивої комбінації – з пропуском м'яча, пасом на третього. У цьому ключі продовжуватимемо працювати.

Вітінью? Від нього чекають саме такої гри, яку він зараз показує. Думаю, це не межа, йому є до чого прагнути, є куди рости. Ми з нетерпінням чекаємо, що він у кожній грі так само приноситиме користь команді", – цитує Гусєва сайт киян.

Наступний спаринг на "біло-синіх" очікує 8 лютого, команда Луческу зустрінеться з Динамо Тбілісі.

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