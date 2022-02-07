"Было много хороших комбинаций, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, мы не доводили многие до ударов. В этом плане надо добавлять. В перерыве мы скорректировали игру, потому что, действительно, были и удачные комбинации, и подходы к воротам, но наши игроки немного переигрывали.

Динамо – Рудар – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы в перерыве указали игрокам на то, что мало ударов. Ребята, вероятно, хотели сыграть зрелищно. Но не всегда это выходит. Но мы все же победили, причем забили гол после красивой комбинации – с пропуском мяча, пасом на третьего. В этом ключе продолжаем работать.

Витиньо? От него ждут именно такой игры, которую он сейчас показывает. Думаю, это не предел, ему есть к чему стремиться, есть куда расти. Мы с нетерпением ждем, что он в каждой игре будет так же приносить пользу команде", – цитирует Гусева сайт киевлян.

Следующий спарринг "бело-синих" ждет 8 февраля, команда Луческу встретится с Динамо Тбилиси.

Динамо дожало брутальный Рудар – очередной гол Витиньо закономерно увенчал усилия украинской атаки