"Шахтар і весь український футбол пройшли найважчий сезон у своїй історії. Сезон, який проводився в умовах війни, коли міста України були під нещадним вогнем агресора, а всі українці – під постійною загрозою.

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Сезон надзвичайно складний для клубів, команд, гравців і тренерів, але дуже потрібний українському футболу й українським уболівальникам. Ми мали дати українцям потужні та яскраві позитивні емоції. Ми мали показати, що не відчуваємо страху перед ворогом, що нас не залякати й не зламати, що, попри всі жахи війни, ми продовжуємо жити і грати у футбол.

Я хочу подякувати всім клубам УПЛ за цей сезон. За те, що долали виклики й перешкоди, за те, що робили все можливе, щоб наш чемпіонат залишався сильним, конкурентним та цікавим для вболівальників. І, звісно, на окремі слова величезної подяки заслуговують Ігор Йовічевіч і його тренерський штаб, усі футболісти нашої команди, медичний та адміністративний персонал. Тому що цього неймовірно напруженого, складного і виснажливого сезону Шахтар став чемпіоном України.

Ці золоті нагороди завжди будуть особливими для клубу, мільйонів наших уболівальників, для мене особисто. Це золото є символом не тільки нашої перемоги в чемпіонаті, а й перемоги над викликами та обставинами, перемоги незламного українського духу і характеру, перемоги нашої безмежної віри та надії.

Цього сезону Шахтар не лише перемагав на полі, а й добивався нових досягнень поза його межами. Перехід Михайла Мудрика до Челсі став рекордним трансфером в історії клубу та українського футболу загалом. Маю подвійні почуття щодо цього переходу. З одного боку, я не хочу втрачати сильних футболістів, які можуть дати багато користі Шахтарю. З іншого, я радію, що вихованець нашої академії, молодий український гравець виступає в найсильнішому футбольному чемпіонаті планети – АПЛ. Наші гравці можуть і повинні бути серед найкращих у світі. І я вірю, що в Михайла все вийде, що завдяки таланту, помноженому на наполегливу працю, він досягне всіх можливих спортивних вершин, підкорить футбольну Європу та втілить свої мрії.

Частину коштів від трансферу Мудрика я вирішив спрямувати на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі", який допомагає майже 10 тисячам захисників міста та членам їхніх родин. Моя позиція залишається незмінною – ми допомагали і допомагатимемо нашим військовим, мирним українцям, дітям, які втратили в цій війні батьків, – усім, хто потребує нашої підтримки і кому ми можемо допомогти. Сьогодні наша головна спільна мета – разом наближати перемогу України.

Шахтар своєю чергою продовжить власну місію: не зупинятися на досягнутому, рухатися лише вперед, ставити собі найвищі та найамбіційніші завдання, перемагати й завойовувати нові трофеї, гідно представляти Україну на міжнародному рівні. А головне – дарувати своєю грою радісні емоції та незабутні враження, котрі є такими необхідними в ці важкі часи вболівальникам й усім українцям.

І ще раз хочу подякувати нашим воїнам, героїчним захисникам і захисницям України, які щодня виявляють надзвичайну мужність і силу, стримуючи ворога та звільняючи наші міста і нашу українську землю від загарбника. Завдяки їм ми маємо можливість жити й грати у футбол. Завдяки їм ми впевнені в перемозі України та її мирному, вільному й щасливому майбутньому", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

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