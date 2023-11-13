Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб поділився емоціями після перемоги над луганською Зорею в матчі 14-го туру УПЛ.

"Зміна на тренерському містку в Зорі напередодні матчу нас не бентежила. Все ж, за такий короткий час новому керманичу нереально щось змінити в тактичному плані.

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Тут, швидше, луганці могли розраховувати на якісь емоційні дивіденди. Все ж, аби бути у всеозброєнні ми при підготовці проаналізували чотири варіанти складу Зорі.

– І з яким вгадали?

– З жодним, бо не сподівалися, що після не зовсім вдалої гри з Маккабі в Лізі конференцій ворота захищатиме Турбаєвський, а в опорній зоні діятиме Дришлюк. Хоча в тактичних шикуваннях Зоря нічим не здивувала.

– А ЛНЗ?

– Про це краще запитати в мого колеги з Зорі. Скажу лише, що кинули в бій всіх найсильніших на сьогоднішній момент, за винятком Калюжного та Муравського, які з різних причин не могли нам допомогти.

Загалом, хлопці виправдали сподівання, здобувши три очки та ще й з сусідом по турнірній таблиці.

– Але ж перемога могла вислизнути з рук, коли, здавалося, все під контролем ЛНЗ, проте Аліференку вдався прицільний удар здалеку.

– Це якраз той випадок, коли далі від тренера вже ніщо не залежало. Адже всі заміни були зроблені й тепер слово було виключно за футболістами.

І вони виконали все так, як я налаштовував їх на установці. Був прохід Тищенка і націлена передача на Пасіча, який головою забив переможний гол.

Річ у тім, що при підготовці до поєдинку ми звернули увагу на те, що луганці погано захищаються при верхових передачах. Тому й просив хлопців при першій нагоді шукати висунутих вперед Хобленка, Шестакова, Пасіча.І ця нехитра домашня заготовка спрацювала", – цитує Дулуба Sport.ua.

Нагадаємо, ЛНЗ переміг Зорю (2:1) у виїздному матчі 14-го туру УПЛ. Підопічні Олега Дулуба закріпились на 10 рядку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 16 турнірних пунктів. Зоря посідає 14 сходинку з 10 балами.