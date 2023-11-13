"Смена на тренерском мостике в Заре накануне матча нас не смущала. Все же, за столь короткое время новому тренеру нереально что-то изменить в тактическом плане.

ЛНЗ вырвал победу у Зари – суперзавершение матча УПЛ, дубль Пасича и дебют 25-летней арбитрине

Здесь скорее луганчане могли рассчитывать на какие-то эмоциональные дивиденды. Тем не менее, чтобы быть во всеоружии, мы при подготовке проанализировали четыре варианта состава Зари.

– И с каким угадали?

– Ничего не угадали, потому что не надеялись, что после не совсем удачной игры с Маккаби в Лиге конференций ворота будет защищать Турбаевский, а в опорной зоне будет действовать Дришлюк. Хотя в тактических построениях Заря ничем не удивила.

– А ЛНЗ?

– Об этом лучше спросить у моего коллеги из Зари. Скажу лишь, что бросили в бой всех сильнейших на сегодняшний момент, за исключением Калюжного и Муравского, которые по разным причинам не могли помочь.

В общем, ребята оправдали надежду, одержав три очка и еще с соседом по турнирной таблице.

– Но ведь победа могла выскользнуть из рук, когда, казалось, все под контролем ЛНЗ, однако луганчанину Алиференко удался прицельный удар издалека.

– Это как раз тот случай, когда дальше тренера уже ничто не зависело. Ведь все замены были сделаны, и теперь слово было исключительно за футболистами.

И они проделали все так, как я настраивал их на установке. Был проход Тищенко и нацелена передача на Пасича, головой забившего победный гол.

Дело в том, что при подготовке к поединку мы обратили внимание, что луганчане плохо защищаются при верховых передачах. Поэтому и просил ребят при первой возможности искать выдвинутых вперед Хобленко, Шестакова, Пасича. И эта нехитрая домашняя заготовка сработала", – цитирует Дулуба Sport.ua.

Напомним, ЛНЗ победил Зорю (2:1) в выездном матче 14-го тура УПЛ. Подопечные Олега Дулуба закрепились на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов. Заря занимает 14 строчку с 10 баллами.