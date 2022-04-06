"Якщо вони це роблять на благо країни, якщо Динамо та Шахтар гратимуть матчі, а гроші, отримані за їхнє проведення, переправлятимуться нашій армії та на допомогу українцям, то нехай грають. Думаю, що від них там буде більше сенсу, ніж, якщо вони сидітимуть тут без діла.

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Якщо вони виїхали для того, щоб реально допомагати Україні, то це плюс. А якщо вони вигадали це все, щоб під шумок втекти з країни і сидіти за кордоном, доки не закінчиться війна, то це не дуже добре. У будь-якому разі, все це залишиться на совісті керівників клубів. Я не хочу судити нікого. Сподіваюся, що це все робиться на благо. Якщо буде допомога, то я лише за", – поділився Кітаєв у коментарі Fanday.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар оголосили про проведення благодійних матчів з європейськими клубами. Виручені кошти планують відправити на потреби постраждалих та для ЗСУ.

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