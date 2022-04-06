"Організація матчу – це дуже великий виклик для нашого клубу, як з точки зору щільного графіка команди, так і з точки зору прийняття на себе всіх матеріально-технічних та організаційних питань, пов'язаних із матчем. Однак, маючи на увазі благородство акції, ми сумлінно взялися до цього нелегкого завдання. Це продовження заходів клубу та фонду Легія для допомоги людям з України.

Ультрас Легії закликали не перераховувати дохід від матчу з Динамо проросійським братам Суркісам

Крім символічного значення матчу, ми також дбаємо про реальну підтримку людей, скривджених війною. Підготовлені фондом збори та аукціони підтримають мету акції, а додаткові кошти Легія та її благодійний фонд перерахують на рахунок Посольства України у Варшаві.

Бенефіціарами будуть організації, які підтримують внутрішніх переселенців. Людей, які були змушені тікати від прямих бойових дій Росії, але залишилися в Україні", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Легії.

Нагадаємо, ультрас польського клубу закликали не перераховувати гроші з благодійного поєдинку проти Динамо на рахунки братів Суркісів, яких звинуватили у проросійській позиції.

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