Легія знайшла спосіб перевести дохід з продажу квитків на матч проти Динамо в обхід Суркісів
Польська Легія знайшла спосіб передати гроші Україні з благодійного матчу проти Динамо.
"Організація матчу – це дуже великий виклик для нашого клубу, як з точки зору щільного графіка команди, так і з точки зору прийняття на себе всіх матеріально-технічних та організаційних питань, пов'язаних із матчем. Однак, маючи на увазі благородство акції, ми сумлінно взялися до цього нелегкого завдання. Це продовження заходів клубу та фонду Легія для допомоги людям з України.
Ультрас Легії закликали не перераховувати дохід від матчу з Динамо проросійським братам Суркісам
Крім символічного значення матчу, ми також дбаємо про реальну підтримку людей, скривджених війною. Підготовлені фондом збори та аукціони підтримають мету акції, а додаткові кошти Легія та її благодійний фонд перерахують на рахунок Посольства України у Варшаві.
Бенефіціарами будуть організації, які підтримують внутрішніх переселенців. Людей, які були змушені тікати від прямих бойових дій Росії, але залишилися в Україні", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Легії.
Нагадаємо, ультрас польського клубу закликали не перераховувати гроші з благодійного поєдинку проти Динамо на рахунки братів Суркісів, яких звинуватили у проросійській позиції.
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