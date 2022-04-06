"Если они это делают во благо страны, если Динамо и Шахтер будут играть матчи, а деньги, полученные за их проведение, будут переправляться нашей армии и на помощь украинцам, пусть играют. Думаю, что от них там будет больше смысла, чем если они будут сидеть здесь без дела.

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Если они уехали для того, чтобы реально помогать Украине, это плюс. А если они придумали это все, чтобы под шумок бежать из страны и сидеть за границей, пока война не закончится, то это не очень хорошо. Во всяком случае, все это останется на совести руководителей клубов. Я не хочу никого судить. Надеюсь, что это все делается во благо. Если будет помощь, то я только за", – поделился Китаев в комментарии Fanday.

Напомним, Динамо и Шахтер объявили о проведении благотворительных матчей с европейскими клубами. Вырученные средства планируют отправить на нужды пострадавших и ВСУ.

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