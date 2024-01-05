Після підписання Деклана Райса минулого літа перебудова півзахисту Арсенала не завершилася. Мікель Артета вважає, що його команді потрібно додати "м'язів" у центр поля.

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За інформацією TEAMtalk, лондонці придивляються до Амаду Онана з Евертона. Бельгієць провів у АПЛ лише 18 місяців, але швидко адаптувався до вимог чемпіонату й продовжує демонструвати стабільну гру.

Влітку 2022-го "іриски" заплатили Ліллю за трансфер Онана 42 мільйони євро, а зараз ціна на гравця стрімко зросла. Евертон не хотів би втрачати лідера посеред сезону, тому відлякує Арсенал вимогами. Цінник може досягти 90 млн фунтів (майже 115 млн євро).

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