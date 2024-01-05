Полузащитник Эвертона Амаду Онана стал одной из трансферных целей Арсенала.

После подписания Деклана Райса прошлым летом перестройка полузащиты Арсенала не завершилась. Микель Артета считает, что его команде нужно добавить "мышц" в центр поля.

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По информации TEAMtalk, лондонцы присматриваются к Амаду Онана из Эвертона. Бельгиец провел в АПЛ всего 18 месяцев, но быстро адаптировался к требованиям чемпионата и продолжает демонстрировать стабильную игру.

Летом 2022 года "ириски" заплатили Лиллю за трансфер Онана 42 миллиона евро, а сейчас цена на игрока стремительно выросла. Эвертон не хотел бы терять лидера посреди сезона, поэтому отпугивает Арсенал требованиями. Ценник может достигнуть 90 млн фунтов (около 115 млн евро).

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