Гаві через розрив хрестоподібної зв'язки вибув до кінця сезону. Барселона сподівається, що взимку зможе підписати гравця, щоб компенсувати відсутність іспанця.

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Як повідомляє Foot Mercato, каталонці зацікавились Амаду Онана, який виступає з Миколенком за Евертон. Барселона вже контактувала з оточенням півзахисника. "Іриски" вимагатимуть за гравця від 55 до 60 мільйонів євро.

За інформацією Sport.es, іншими двома кандидатурами є Марко Верратті та Андрієн Рабйо. Італієць наразі виступає за Аль-Арабі, оскільки в ПСЖ його послуги більше не знадобилися з приходом Луїса Енріке. Барселона розглядає можливість оренди Верратті до кінця сезону.

Щодо французького півзахисника, то в нього залишився рік за контрактом з Ювентусом. Головною перешкодою його трансферу є непомірна зарплатня Рабйо, яку Барселона навряд чи зможе покрити через фінансові труднощі.

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