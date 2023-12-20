Барселона націлилась на одноклубника Миколенка – у шорт-листі каталонців вигнанець ПСЖ та лідер Ювентуса
Барселона планує взимку посилити лінію півзахисту через травму провідного гравця.
Гаві через розрив хрестоподібної зв'язки вибув до кінця сезону. Барселона сподівається, що взимку зможе підписати гравця, щоб компенсувати відсутність іспанця.
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Як повідомляє Foot Mercato, каталонці зацікавились Амаду Онана, який виступає з Миколенком за Евертон. Барселона вже контактувала з оточенням півзахисника. "Іриски" вимагатимуть за гравця від 55 до 60 мільйонів євро.
За інформацією Sport.es, іншими двома кандидатурами є Марко Верратті та Андрієн Рабйо. Італієць наразі виступає за Аль-Арабі, оскільки в ПСЖ його послуги більше не знадобилися з приходом Луїса Енріке. Барселона розглядає можливість оренди Верратті до кінця сезону.
Щодо французького півзахисника, то в нього залишився рік за контрактом з Ювентусом. Головною перешкодою його трансферу є непомірна зарплатня Рабйо, яку Барселона навряд чи зможе покрити через фінансові труднощі.
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