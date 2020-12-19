"Найсильніший футболіст, який грав під моїм керівництвом? Не буду гріха таїти – Маліновський. Чому йому єдиному з моїх підопічних вдалось заграти у топ-5 чемпіонатів? Тому що у нього є характер. Думаю, важливу роль зіграла травма, яку він отримав в Генку. Його тоді вже поховали, а він відновився і ще краще заграв.

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Від кого чекав більшого? Від Будківского! Був сезон, коли він забив 12 чи 14 голів. Я його дуже просив залишитись, але він вирішив піти в Анжи. У нас якраз був груповий етап Ліги Європи. Думаю, це була одна з помилок.

Тотовицький теж дуже яскравий футболіст. Він не до кінця розкрив себе, потенціал божевільний був. Техніка Тотовицького дорогого коштує. Може, десь розтринькав сили. Повернувся в Шахтар, сів на лавку, рік не грав. Який сенс було повертатися? Міг піти в оренду, а не протирати штани. А от Петряк правильно зробив, що пішов в Ференцварош – зараз за Фехервар грає і один з лідерів", – сказав Вернидуб в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

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