Захисник Динамо та молодіжної збірної України Олександр Сирота розповів про очікування від поєдинку зі збірною Північною Македонією та про те, як "біло-сині" перенесли поразку від Ворскли.

"Не складно буде після року відсутності у молодіжній збірній? Не думаю, що це може стати проблемою. Вчора на тренуванні ми якраз над цими моментами й працювали. Тож, якщо мені доведеться вийти на поле, не підведу.

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Психологічний стан після поразок від Барселони та Ворскли? Потрібно вміти швидко перемикатися з клубної роботи на ігри у збірній. Зараз усі думки лише про матчі проти Північної Македонії та Сербії. А вже після повернення до Динамо вирішуватимемо інші питання.

Що сказав Луческу після поразки Динамо? Попросив не вішати носа, побажав удачі у збірних, і щоб усі повернулися без травм. Ця поразка, не безпосередньо від Ворскли, а взагалі, напрошувалася. Добре, що вона сталася перед матчами збірних. Впевнений, що після поновлення чемпіонату ви знову побачите голодне Динамо", – поділився Сирота у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, матч проти македонців відбудеться 11 листопада у Скоп'є, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).

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