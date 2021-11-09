"Ви знову побачите голодне Динамо": Сирота дав обіцянку після поразки Ворсклі та розповів, як Луческу підтримав команду
Захисник Динамо та молодіжної збірної України Олександр Сирота розповів про очікування від поєдинку зі збірною Північною Македонією та про те, як "біло-сині" перенесли поразку від Ворскли.
"Не складно буде після року відсутності у молодіжній збірній? Не думаю, що це може стати проблемою. Вчора на тренуванні ми якраз над цими моментами й працювали. Тож, якщо мені доведеться вийти на поле, не підведу.
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Психологічний стан після поразок від Барселони та Ворскли? Потрібно вміти швидко перемикатися з клубної роботи на ігри у збірній. Зараз усі думки лише про матчі проти Північної Македонії та Сербії. А вже після повернення до Динамо вирішуватимемо інші питання.
Що сказав Луческу після поразки Динамо? Попросив не вішати носа, побажав удачі у збірних, і щоб усі повернулися без травм. Ця поразка, не безпосередньо від Ворскли, а взагалі, напрошувалася. Добре, що вона сталася перед матчами збірних. Впевнений, що після поновлення чемпіонату ви знову побачите голодне Динамо", – поділився Сирота у коментарі Команда№1.
Нагадаємо, матч проти македонців відбудеться 11 листопада у Скоп'є, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).
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