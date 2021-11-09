Защитник Динамо и молодежной сборной Украины Александр Сирота рассказал об ожиданиях от поединка со сборной Северной Македонией и о том, как "бело-синие" перенесли поражение от Ворсклы.

"Не сложно ли будет после года отсутствия в молодежной сборной? Не думаю, что это может оказаться проблемой. Вчера на тренировке мы как раз над этими моментами работали. Так что, если мне придется выйти на поле, не подведу.

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Психологическое состояние после поражений от Барселоны и Ворсклы? Необходимо уметь быстро переключаться с клубной работы на игры в сборной. Сейчас все мнения только о матчах против Северной Македонии и Сербии. А уже по возвращении в Динамо будем решать другие вопросы.

Что сказал Луческу после поражения Динамо? Попросил не вешать нос, пожелал удачи в сборных и чтобы все вернулись без травм. Это поражение, не непосредственно от Ворсклы, а вообще, напрашивалось. Хорошо, что она случилась перед матчами сборных. Уверен, что после возобновления чемпионата вы снова увидите голодное Динамо", – поделился Сирота в комментарии Команда№1.

Напомним, матч против македонцев состоится 11 ноября в Скопье, а 16 ноября молодежка примет сборную Сербии U-21 во Львове. В группе H лидирует Франция (10 очков), далее следуют Украина (9 пунктов) и Северная Македония (5 баллов).

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