"Дуже тішить, що зараз з ігровою практикою наших гравців у клубах справи кращі. Якщо ще в жовтні ми на це скаржилися, то сьогодні практично всі футболісти отримують потрібну кількість ігрового часу.

Збірна України U-21 розпочала підготовку до листопадових матчів відбору до Євро-2023

Поєдинки проти Північної Македонії та Сербії – це ключові матчі для збірної України, і про це я вже говорив хлопцям. Ми прагнемо взяти в цих зустрічах максимум очок, щоб піти на зимову перерву з гарним настроєм та з перевагою над конкурентами.

З Сербією Україна вже грала. А от з македонцями зустрінемось вперше. Це чіпка збірна, яка намагається бути за лінією м'яча, грати на контратаках, жорстка, як загалом усі балканські команди. На нас чекає дуже складний поєдинок.

Щодо проблем з захисниками... У нас через дискваліфікацію матч із македонцями пропускає Максим Таловєров, тож Сирота для нас – дуже важливий гравець із досвідом. Окремо хотів би сказати спасибі наставнику національної збірної Олександру Петракову за те, що з розумінням поставився до нашого становища. У Сашка інтелект на досить високому рівні, тому я впевнений, що йому неважко буде швидко згадати наші вимоги, надто що він викликався в національну збірну й знайомий з усіма принципами гри", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч проти македонців відбудеться 11 листопада у Скоп'є, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).

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