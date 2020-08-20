"Ви забрали у мене капітанську пов'язку", – Стротман епічно подякував Куману за роботу у збірній Нідерландів

"Тренере, ви забрали у мене статус капітана збірної Нідерландів, ви виключили мене з команди, але ви знову змусили людей і гравців пишатися тим, що вони знову грають, працюють і занурені у роботу команди.

Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні

Ви повернули нідерландський футбол на його заслужене місце. Це єдине, що має значення! Успіху в Барселоні", – написав Стротман у Twitter.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім