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"Ви забрали у мене капітанську пов'язку", – Стротман епічно подякував Куману за роботу у збірній Нідерландів

10:59 - Читать на русском
"Ви забрали у мене капітанську пов'язку", – Стротман епічно подякував Куману за роботу у збірній Нідерландів
Куман та Стротман / Фото AD.nl

Нідерландський хавбек Марселя Кевін Стротман звернувся до новоспеченого наставника Барселони Рональда Кумана.

"Тренере, ви забрали у мене статус капітана збірної Нідерландів, ви виключили мене з команди, але ви знову змусили людей і гравців пишатися тим, що вони знову грають, працюють і занурені у роботу команди.

Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні

Ви повернули нідерландський футбол на його заслужене місце. Це єдине, що має значення! Успіху в Барселоні", – написав Стротман у Twitter.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

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Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Кевін Кевін Стротман Нідерланди Нідерланди Нідерланди Відеоновини
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