Аякс знову вийшов на Грема Поттера з пропозицією очолити команду з початку нового сезону.

На початку квітня Поттер відмовив Аяксу, який шукає заміну своєму тимчасовому наставнику Джону ван'т Схіпу. Це сталося після поразки Аякса від Фейєнорда з рахунком 0:6. Це рішення пояснювалося кризою, в якій опинилася команда. Невдачі "Аякса" породили у Поттера сумніви в досягненні успіху в столиці Нідерландів, оскільки раніше він уже став жертвою управлінського хаосу в Челсі.

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Як інформує Voetbal International, керівництво "червоно-білих" вирішило зробити ще одну спробу переконати Поттера очолити кризову команду. Повідомляється, що представники амстердамського клубу вийшли на Поттера з питанням, чи не бажає він переглянути своє рішення.

Після 30 турів у чемпіонаті Нідерландів Аякс посідає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від АЗ на 8 очок і від лідера ПСВ на 33 очки.

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