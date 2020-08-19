Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні

"Не знаю, чи доведеться мені вмовляти Мессі залишитися в клубі. Він найкращий гравець світу, а ти завжди хочеш мати в своїй команді найкращого футболіста. І ніяк інакше.

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Особисто я із задоволенням попрацюю з Мессі. Він виграє матчі для клубу. Я буду дуже щасливий, якщо він захоче залишитися.

У нього є контракт з клубом, але, зрозуміло, потрібно з ним поговорити. Ми збираємося поспілкуватися з різними гравцями. Сподіваюся, Мессі залишиться в клубі ще на довгі роки", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, після поразки від Баварії (2:8) у чвертьфіналі ЛЧ у ЗМІ знову з'явилась інформація про можливий відхід Мессі з табору Барселони.

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