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Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні

21:17 - Читать на русском
Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні
Рональд Куман та Ліонель Мессі / Фотоколаж Insider

Новоспечений наставник Барселони Рональд Куман не має наміру змінювати лідера каталонців.

"Не знаю, чи доведеться мені вмовляти Мессі залишитися в клубі. Він найкращий гравець світу, а ти завжди хочеш мати в своїй команді найкращого футболіста. І ніяк інакше.

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Особисто я із задоволенням попрацюю з Мессі. Він виграє матчі для клубу. Я буду дуже щасливий, якщо він захоче залишитися.

У нього є контракт з клубом, але, зрозуміло, потрібно з ним поговорити. Ми збираємося поспілкуватися з різними гравцями. Сподіваюся, Мессі залишиться в клубі ще на довгі роки", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, після поразки від Баварії (2:8) у чвертьфіналі ЛЧ у ЗМІ знову з'явилась інформація про можливий відхід Мессі з табору Барселони.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман Трансфери Барселони Ліонель Ліонель Мессі
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