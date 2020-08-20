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"Вы забрали у меня капитанскую повязку", – Строотман эпично поблагодарил Кумана за работу в сборной Нидерландов

10:59 - Читати українською
"Вы забрали у меня капитанскую повязку", – Строотман эпично поблагодарил Кумана за работу в сборной Нидерландов
Куман и Стротман / Фото AD.nl

Нидерландский хавбек Марселя Кевин Стротман обратился к новоиспеченному наставника Барселоны Рональду Куману.

"Тренер, вы забрали у меня статус капитана сборной Нидерландов, вы исключили меня из команды, но вы снова заставили людей и игроков гордиться тем, что они снова играют, работают и погружены в работу команды.

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Вы вернули нидерландский футбол на его заслуженное место. Это единственное, что имеет значение! Успеха в Барселоне", – написал Строотман в Twitter.

Напомним, Барселона объявила о назначении нового тренера после увольнения Кике Сетьена. До недавнего времени Куман возглавлял сборную Нидерландов.

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