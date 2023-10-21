Італія вже кілька тижнів гуде через скандал з незаконними ставками групи іменитих гравців. Тоналі, Дзаньйоло виключили зі збірної, а хавбек Ювентуса Ніколо Фаджіолі вже отримав 7-місячний бан. Видання LaVeritá (з італійської "Правда") додало до цієї сумнівної компанії Бареллу, що дуже розлютило лідера Інтера.

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"Від газети LaVeritá я очікував більшого. Єдина ПРАВДА тут полягає у тому, що ви просто клоуни. Я надто довго мовчав, не звертав уваги на те, що прочитав про себе. Я ніколи не любив азартні ігри, особливо ставки, особливо з огляду на те, що я футболіст. Все, що мене турбує – це захист моєї родини", – написав Барелла в Instagram.

Один з авторів газети Мауріціо Петра вже перепросив чемпіона Європи і визнав, що його прізвище опинилося в списку помилково.

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