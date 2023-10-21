Италия уже несколько недель гудит из-за скандала с незаконными ставками группы именитых игроков. Тонали, Дзаньоло исключили из сборной, а хавбек Ювентуса Николо Фаджиоли уже получил 7-месячный бан. Издание LaVeritá (с итальянского "Правда") добавило к этой сомнительной компании Бареллу, что очень разозлило лидера Интера.

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"От газеты LaVeritá я ожидал большего. Единственная ПРАВДА здесь заключается в том, что вы просто клоуны. Я слишком долго молчал, не обращал внимания на то, что прочитал о себе. Я никогда не любил азартные игры, особенно ставки, особенно учитывая то, что я футболист. Все, что меня беспокоит – это защита моей семьи", – написал Барелла в Instagram.

Один из авторов газеты Маурицио Петра уже извинился перед чемпионом Европы и признал, что его фамилия оказалась в списке ошибочно.

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