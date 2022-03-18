"Вы не оставляете нам выбора – мы будем убивать ваших детей и внуков": Поворознюк обратился к родственникам оккупантов
Президент Ингульца Александр Поворознюк попытался достучаться до населения России на понятном им языке.
"Хотел бы обратиться к матерям, родителям со следующими словами. Вы просто должны понять, что мы здесь будем убивать ваших сыновей и внуков.
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И будем это делать с удовольствием по одной простой причине – вы пришли на нашу землю, а не мы пришли к вам. Поэтому мы просим вас: остановите их любыми способами, чтобы они сюда не шли. Если они придут сюда, вы нам не оставляете выбора. Мы будем их просто убивать.
Слава Украине! Слава нации! И пиз*ец Российской Федерации", – сказал Поворознюк в комментарии Petrove TV.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.
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