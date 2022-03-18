"Хотел бы обратиться к матерям, родителям со следующими словами. Вы просто должны понять, что мы здесь будем убивать ваших сыновей и внуков.

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И будем это делать с удовольствием по одной простой причине – вы пришли на нашу землю, а не мы пришли к вам. Поэтому мы просим вас: остановите их любыми способами, чтобы они сюда не шли. Если они придут сюда, вы нам не оставляете выбора. Мы будем их просто убивать.

Слава Украине! Слава нации! И пиз*ец Российской Федерации", – сказал Поворознюк в комментарии Petrove TV.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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