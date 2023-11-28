У матчі з Наполі за Реал не зможуть зіграти 8 травмованих гравців: Куртуа, Мілітао, Чуамені, Вінісіус, Камавінга, Кепа, Арда Гюлер і Модріч. Журналісти почали запитувати в Анчелотті про цих гравців, але італійський наставник різко припинив ці питання.

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"Так багато говорити про травмованих – означає не поважати дублерів. Ці гравці роблять більший внесок, ніж очікувалося. Це означає, що склад дуже хороший. Це ж стосується і гравців академії. Ніко Пас і Гонсало Гарсія зробили свій внесок, хоч і зіграли не так багато часу. Також у нас у складі є Маріо Мартін і Тео Зідан, яким я дуже довіряю. Робота Рауля з ними була чудовою, а це означає, що ці гравці готові. Мені доводиться віддавати пріоритет таким гравцям, як Браїм Діас, Лукас Васкес або Фран Гарсія, але випускники академії готові.

Я не здивований поверненню Вальтера Мадзаррі в Наполі. Він відмінний тренер з великим досвідом. Це те, що він привнесе в Наполі. Він мій друг, ми давно знаємо один одного. Зазвичай зміна тренера надає команді енергії, і це саме те, що сталося з Наполі в Бергамо. Я очікую матчу, схожого на той, який ми зіграли в Неаполі: обидві команди по черзі контролюватимуть ситуацію на полі. Наполі чудовий при контратаках завдяки наявності таких гравців, як Хвіча Кварацхелія і Віктор Осімхен – нам доведеться бути обережними, щоб уникнути проблем. Досі ми добре діяли в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, продовжимо в такому ж дусі й посядемо перше місце в групі", – цитує Анчелотті Managing Madrid і Gazzetta dello Sport.

Матч Реал – Наполі відбудеться в середу, 29 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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