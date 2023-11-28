В матче с Наполи за Реал не смогут сыграть 8 травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Чуамени, Винисиус, Камавинга, Кепа, Арда Гюлер и Модрич. Журналисты начали спрашивать у Анчелотти про этих игроков, но итальянский наставник резко пресёк эти вопросы.

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"Так много говорить о травмированных – означает не уважать дублёров. Эти игроки вносят больший вклад, чем ожидалось. Это значит, что состав очень хороший. Это же касается и игроков академии. Нико Пас и Гонсало Гарсия внесли свой вклад, хоть и сыграли не так много времени. Также у нас в составе есть Марио Мартин и Тео Зидан, которым я очень доверяю. Работа Рауля с ними была великолепной, а это значит, что эти игроки готовы. Мне приходится отдавать приоритет таким игрокам, как Браим Диас, Лукас Васкес или Фран Гарсия, но выпускники академии готовы.

Я не удивлён возвращению Вальтера Мадзарри в Наполи. Он отличный тренер с большим опытом. Это то, что он привнесёт в Наполи. Он мой друг, мы давно знаем друг друга. Обычно смена тренера придаёт команде энергию, и это именно то, что произошло с Наполи в Бергамо. Я ожидаю матча, похожего на тот, который мы сыграли в Неаполе: обе команды по очереди будут контролировать ситуацию на поле. Наполи хорош при контратаках благодаря наличию таких игроков, как Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен – нам придётся быть осторожными, чтобы избежать проблем. Доселе мы хорошо действовали в Лиге чемпионов. Надеюсь, продолжим в таком же духе и займём первое место в группе", – цитирует Анчелотти Managing Madrid и Gazzetta dello Sport.

Матч Реал – Наполи состоится в среду, 29 ноября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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