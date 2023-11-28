Анчелотті зробив неоднозначну заяву щодо конкуренції Луніна та Кепи: "Це те, що він заслужив"
Головний тренер Карло Анчелотті прокоментував становище Андрія Луніна в команді напередодні матчу проти Наполі в Лізі чемпіонів.
"Лунін не буде думати, що завтра (проти Наполі) зіграє востаннє. У день, коли Кепа повернеться, він буде конкурувати з Андрієм.
"Лунін завжди справлявся": лідер Реала публічно підтримав українця
Це те, що Лунін заслужив, граючи дуже добре. Конкуренція для нас це добре. Ми маємо двох воротарів високого рівня. Кожен може зробити внесок своїми якостями", – цитує Marca наставника Реала.
Нагадаємо, що Карло Анчелотті віддає перевагу Кепі, оскільки хоче, щоб керівництво мадридців викупило іспанця в Челсі. Раніше тренер Реала озвучив, що як тільки Аррісабалага повернеться до складу, Лунін опиниться знову серед запасних.
Мадридці зіграють в п'ятому турі Ліги чемпіонів проти Наполі в середу, 29 листопада.
Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом – Мадрид повернув лідерство у Прімері