Головний тренер Карло Анчелотті прокоментував становище Андрія Луніна в команді напередодні матчу проти Наполі в Лізі чемпіонів.

"Лунін не буде думати, що завтра (проти Наполі) зіграє востаннє. У день, коли Кепа повернеться, він буде конкурувати з Андрієм.

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Це те, що Лунін заслужив, граючи дуже добре. Конкуренція для нас це добре. Ми маємо двох воротарів високого рівня. Кожен може зробити внесок своїми якостями", – цитує Marca наставника Реала.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті віддає перевагу Кепі, оскільки хоче, щоб керівництво мадридців викупило іспанця в Челсі. Раніше тренер Реала озвучив, що як тільки Аррісабалага повернеться до складу, Лунін опиниться знову серед запасних.

Мадридці зіграють в п'ятому турі Ліги чемпіонів проти Наполі в середу, 29 листопада.

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