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"Ви не можете втримати людину, яка хоче піти": Моратті переконаний, що Інтеру краще відпустити Лаутаро

22:42 290 Читать на русском
"Ви не можете втримати людину, яка хоче піти": Моратті переконаний, що Інтеру краще відпустити Лаутаро
Лаутаро Мартінес / Getty Images

Колишній президент Інтера Массімо Моратті поділився думками щодо подальшої долі нападника Лаутаро Мартінеса.

Екс-бос "нерадзуррі" переконаний, що втримувати 22-річну зірку силоміць не потрібно.

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"Ви не можете втримати людину, яка хоче піти, якщо вона бажає проявити себе в іншому місці. Вона залишиться проти своєї волі і гратиме із зовсім іншим настроєм", – заявив Моратті в коментарі Sportmediaset.

Нагадаємо, головним претендентом на Лаутаро вважається Барселона, однак Інтер відпустить форварда лише за суму викупу – 111 млн євро.

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Теги
Італія Інтер Інтер Барселона Барселона Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Трансфери Інтера Массімо Моратті
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