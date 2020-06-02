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"Вы не можете удержать человека, который хочет уйти": Моратти убежден, что Интеру лучше отпустить Лаутаро

22:43 25 Читати українською
"Вы не можете удержать человека, который хочет уйти": Моратти убежден, что Интеру лучше отпустить Лаутаро
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Бывший президент Интера Массимо Моратти поделился мыслями о дальнейшей судьбе нападающего Лаутаро Мартинеса.

Экс-босс "нерадзурри" убежден, что удерживать 22-летнюю звезду силой не стоит.

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"Вы не можете удержать человека, желающего уйти, если он хочет проявить себя в другом месте. Он останется против своей воли и будет играть с совсем другим настроением", – заявил Моратти в комментарии Sportmediaset.

Напомним, главным претендентом на Лаутаро считается Барселона, однако Интер отпустит форварда только за сумму выкупа – 111 млн евро.

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Теги
Италия Интер Интер Барселона Барселона Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Трансферы Интера Массимо Моратти
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