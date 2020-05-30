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Інтер знайшов заміну Лаутаро, за яким полює Барселона

15:07 234 Читать на русском
Інтер знайшов заміну Лаутаро, за яким полює Барселона
Антоніо Конте / ФК Інтер

Міланський клуб розраховує підписати нападника Арсенала Александра Ляказетта.

Французький форвард може продовжити кар'єру в Інтері. Ляказетт хоче грати у Лізі чемпіонів, а у складі "канонірів" це наразі малореально. Тому варіант з переходом Ляказетта в міланський клуб виглядає доволі привабливим для 29-річного нападника, повідомляє AS з посиланням на L'Equipe.

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В Інтері Ляказетт може стати заміною Лаутаро Мартінесу, який невпинно наближається до переходу в Барселону. Антоніо Конте така кандидатура цілком влаштовує.

До слова, в поточному сезоні Ляказетт забив 9 голів у 26 поєдинках. Загалом в його активі 45 м'ячів у 114 матчах у складі "канонірів". Його контракт чинний ще 2 сезони, але Арсенал може продати форварда через регулярні порушення дисципліни.

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