Рішення арбітрів під час матчу Реала та Барселони (3:2) у 32 турі Ла Ліги стали предметом сперечань в Іспанії.

"Вершкові" перемогли "кулес" і відірвалися від другої сходинки на 11 балів. Після гри дії суддів розкритикували за епізод з голом Ламіна Ямала, який скасували, оскільки рефері не були впевненні у тому, що м'яч перетнув лінію.

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Другий епізод, який ставить під сумнів рішення арбітрів – пенальті, який заробив Лукас Васкес. Деякі експерти вважають, що швидше гравець Реала сам зачепився за ногу Кубарсі.

"На мою думку, пенальті не повинно було бути. Я вважаю, що Васкес обдурив арбітра. Сото Градо вказав на позначку, бо бачив контакт, але його шукав нападник", – цитує журналіста Mundo Deportivo Сесара Барренечеа Монтеро Meczyki.

На поведінку Васкеса звернув увагу і колишній іменитий португальський футболіст Паулу Футре, який виступав за Атлетіко. Він вважає, що гравець "вершкових" "пірнав".

"Ви навіть можете відчути запах хлорки з басейну", – написав Футре у своїх соцмережах.

Іншої думки дотримується екс-арбітр Ла Ліги Едуардо Ітурральде Гонсалес. Він вважає, що Сото Градо мав всі підстави призначити 11-метровий.

"Це одна з тих ситуацій, коли нападник користується поведінкою захисника. Кубарсі залишив ногу, потім був контакт. Пенальті", – наводить слова екс-судді Meczyki.

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