Решения арбитров во время матча Реала и Барселоны (3:2) в 32 туре Ла Лиги стали предметом споров в Испании.

"Сливочные" победили "кулес" и оторвались от второй строчки на 11 баллов. После игры действия судей раскритиковали за эпизод с голом Ламина Ямала, который отменили, поскольку рефери не были уверены в том, что мяч пересек линию.

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Второй эпизод, который ставит под сомнение решение арбитров – пенальти, который заработал Лукас Васкес. Некоторые эксперты считают, что скорее игрок Реала сам зацепился за ногу Кубарси.

"По моему мнению, пенальти не должно было быть. Я считаю, что Васкес обманул арбитра. Сото Градо указал на отметку, потому что видел контакт, но его искал нападающий", – цитирует екс-арбитра и эксперта Mundo Deportivo Сесара Барренечеа Монтеро Meczyki.

На поведение Васкеса обратил внимание и бывший именитый португальский футболист Паулу Футре, выступавший за Атлетико. Он считает, что игрок "сливочных" "нырял".

"Вы даже можете почувствовать запах хлорки из бассейна", – написал Футре в своих соцсетях.

Другого мнения придерживается экс-арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес. Он считает, что Сото Градо имел все основания назначить 11-метровый.

"Это одна из тех ситуаций, когда нападающий пользуется поведением защитника. Кубарси оставил ногу, затем был контакт. Пенальти", – приводит слова экс-судьи Meczyki.

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