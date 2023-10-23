"Це божевілля для гравців – повертатися з Південної Америки у середу та грати у суботу. Але якщо я скажу: "Добре, я дам їм відпочити" і не випущу їх, ви напевно вб'єте мене – і власник теж!

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Касейдо та Енцо приїхали після двох ігор в Америці, і вони не були свіжими. Але це важливі гравці для нас. Це важко – приїхати ось так. Я сподіваюся, що тепер вони зможуть відновитися, тренуватись і через тиждень будуть у своїй найкращій формі", – цитує Почеттіно Evening Standard.

Нагадаємо, що після міжнародної паузи Челсі зіграв внічию з Арсеналом (2:2). Наразі "сині" перебувають на 10 місці, маючи у своєму активі 12 балів.

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